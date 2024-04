Secretaria de Educação entrega tablets esta terça-feira a alunos de cursos profissionais

Enquadrado no Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, e no âmbito do Projeto dos Manuais Digitais, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participará na entrega de tablets aos formandos dos 1.º e 2.º anos que frequentam os cursos profissionais promovidos pelo Serviço Técnico de Formação Profissional (STFP).

O STFP tem por objetivo qualificar as pessoas com necessidades educativas especiais, com deficiências e incapacidades em idade ativa, através da promoção e desenvolvimento de ações de formação profissional nas modalidades inicial e contínua, bem como promover a inserção dos jovens e adultos que se encontrem em fase de formação ou de conclusão, no mercado de trabalho, em articulação com empresas e instituições.

Desde o ano letivo 2019-2020, os formandos do STFP têm acesso a esta ferramenta nas sessões de formação de base, contemplando as áreas de Cidadania e Empregabilidade, Linguagem e Comunicação, Matemática para a Vida e Tecnologias de Informação e Comunicação. Este ano, 52 formandos dos cursos de Cozinheiro/a, Mecânico/a de Serviços Rápidos, Empregado/a de Mesa, Empregado/a de Andares e Operador/a de Jardinagem usufruirão desta ferramenta.

A entrega dos tablets terá lugar terça-feira (30 de abril), pelas 10 horas, no STFP, sito à Rua Escola Secundária do Galeão - São Roque.