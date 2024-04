O Partido Socialista entregou, hoje, no Tribunal Constitucional, a lista de candidatos às eleições europeias, marcadas para 9 de junho.Encabeçada por Marta Temido, a lista socialista conta, no oitavo lugar, com Sérgio Gonçalves, ex-presidente do PS-Madeira. O candidato indicado pelos socialistas madeirenses promete, se for eleito, total empenho na defesa dos interesses da Madeira no Parlamento Europeu.“A Madeira é uma região que enfrenta as condicionantes da insularidade e da ultraperiferia e, por essa razão, tem de continuar a merecer uma atenção especial por parte das instâncias europeias”, afirma Sérgio Gonçalves, considerando que é fundamental que a Região continue a ter uma voz ativa em Bruxelas.O candidato do PS lembra a importância de setores como o turismo e os transportes para a Região, em particular os desafios que se colocam em termos de transição energética e sustentabilidade dos mesmos, pelo que a defesa dos fundos comunitários e de políticas específicas para as Regiões Ultraperiféricas é absolutamente fundamental.

“A Europa vive um momento particularmente complexo, no pós-pandemia, marcado por uma guerra na Europa e um conflito no médio Oriente, pelo que é também necessária uma visão progressista e social, na defesa do Estado de direito, algo que está sempre presente nos valores do Partido Socialista. Queremos consolidar aquilo que já foi construído no âmbito da União Europeia, aprofundando as conquistas e apresentando uma Europa de resultados, solidária, próspera e segura”, sublinha ainda.

Sérgio Gonçalves evidencia aquilo que a Região tem conseguido, fruto, em grande parte, do trabalho que tem sido desempenhado pelos eurodeputados madeirenses, frisando que “é importantíssimo que a Madeira continue a ter uma representação no Parlamento Europeu” e vincando que o Partido Socialista é aquele que neste momento tem melhores perspetivas de eleger um deputado.O socialista garante que, como tem sido seu apanágio na vida profissional e política, se for eleito ao Parlamento Europeu irá pautar a sua ação pelo trabalho, dedicação e responsabilidade.