O Centro de Química da Madeira (CQM), em colaboração com o Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira, numa iniciativa promovida pelos alunos do 1º Ciclo de Bioquímica, vai realizar, sob a direção do professor José Carlos Mesquita, o Curso básico de Eletroquímica para Bioquímicos, de 14 a 18 de julho, das 15h30 às 17h30, no Campus da Penteada, Sala 0.57.

Ao longo de cinco sessões, num total de 12 horas teóricas e práticas, os participantes terão a oportunidade de explorar os principais conceitos e técnicas eletroquímicas aplicadas à investigação em bioquímica.

O programa inclui, entre outros tópicos, os conceitos essenciais de eletroquímica, técnicas eletroquímicas dinâmicas, biossensores eletroquímicos e aplicações acompanhadas de demonstração experimental.

Devido ao carácter prático do curso e à componente laboratorial, as vagas são limitadas a 15 participantes, com preferência para os alunos do 1º Ciclo de Bioquímica da Universidade da Madeira. A inscrição deve ser efetuada através do site do CQM.