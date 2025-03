A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso amarelo para precipitação entre as 00h00 e as 9h00 de quarta-feira, indicou hoje o Serviço Regional de Proteção Civil.

O aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas, e que poderão ocasionalmente ser acompanhados de trovoada.

Há também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao início da manhã de quarta-feira, situação que já ocorreu hoje e motivou o encerramento de três percursos pedestres.

De acordo com informação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira, as veredas do Arreeiro, Ilha e Pico Ruivo encontram-se encerradas e intransitáveis devido à queda de granizo e neve, bem como as estradas regionais que dão acesso ao topo do Pico do Areeiro e à Achada do Teixeira.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.