Costa Norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja devido à forte agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos de agitação marítima para o arquipélago da Madeira, destacando-se a Costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja entre as 21h00 do dia amanhã e as 03h00 da manhã do 25 de janeiro (domingo).

De acordo com o IPMA, neste período são esperadas ondas de noroeste com 5 a 6,5 metros de altura significativa, podendo a altura máxima atingir os 12 metros, condições que representam risco elevado para a navegação, atividades marítimas e zonas costeiras expostas.

Além do aviso laranja, foram igualmente emitidos vários avisos amarelos para a Costa Norte, em diferentes intervalos temporais, prevendo-se ondas de noroeste entre 4 e 5 metros. Estes avisos estendem-se desde esta manhã até às 07h00 de domingo, com interrupções pontuais entre períodos.

Já na Costa Sul da Madeira, o IPMA colocou a região sob aviso amarelo entre as 18h00 de amanhã e as 03h00 de domingo. Na parte oeste da costa sul são esperadas ondas de oeste/noroeste com alturas entre 4 e 4,5 metros.

O Porto Santo apresenta igualmente um cenário semelhante ao da Costa Norte da Madeira, com aviso laranja para o mesmo intervalo principal, associado a ondulação forte de noroeste, e avisos amarelos adicionais antes desse período.