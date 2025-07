Ainda a Cortel - Cooperativa de Habitação dos Correios e Telecomunicações da Madeira, CRL. Face ao veiculado pelo JM acerca das residências Cortel (perto do Madeira Shopping), em que era denunciado, pela Confiança, que havia cooperantes a transformar apartamentos em AL, a direção daquela cooperativa acaba de informar que “esses cooperantes refratários indiciariamente (segundo nos consta) terão obtido as licenças de AL, junto da Autarquia, de forma ínvia, prestando informações incorretas e ou omitindo outras”.

A direção da Cortel acrescenta que procurou obter uma audiência junto da presidente da Câmara Municipal do Funchal com vista ao cancelamento das mesmas licenças. Encontro esse que “só não aconteceu” porque Cristina Pedra, entretanto, se ausentou de férias.

Entretanto, a direção diz ter envidado esforços para se reunir com o vereador da tutela e, paralelamente, em reunião recente com a IHM “teve a oportunidade de discutir esta temática no sentido de sensibilizar as autoridades competentes para comportamentos irregulares desta natureza.”

Em qualquer caso, “se os cooperantes persistirem na sua ação ilegal, a CORTEL vai intentar ações judiciais na reabertura dos tribunais para fazer cessar aquela atividade do AL e repor a legalidade”, ameaça.