É um dos mais concorridos cortejos das freguesias e voltou hoje a encher as ruas com a envolvência de nove trupes e cerca de 700 participantes.

O cortejo de Carnaval do Caniço, que partiu junto ao edifício dos CTT e percorreu as principais artérias do centro da freguesia até terminar no Largo Padre Lomelino, contou com algumas trupes que fizeram parte do Cortejo Alegórico do Funchal, como a Fitness Team, Tramas e Enredos, Palco d’Emoções, Nuvem d’Afectos, Malta do Furor e Poeira d’Enigmas, às quais se juntaram também grupos do Centro Comunitário da Nogueira, do Centro de Atividades e Capacitação para a inclusão da Camacha, da escola de dança Sweetdancers e vários trapalhões que também quiseram fazer parte deste corso.