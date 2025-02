A Junta e a Casa do Povo da Camacha deram, hoje, a conhecer o programa do Carnaval daquela freguesia, cujo cortejo está marcado para as 15 horas do dia 9 de março. O ponto de saída é a piscina da Camacha.

O percurso inicia-se na Rua Maria Ascensão e atravessará as principais artérias da freguesia, culminando no Largo Conselheiro Aires de Ornelas. No local, as trupes convidadas protagonizarão momentos de dança, acompanhadas pelas suas respetivas Rainhas e Baterias, num espetáculo vibrante e envolvente.

Este Cortejo de Carnaval, que se insere no Enterro do Osso, conta com trupes convidadas, stands de comes e bebes e animação diversa. Entre as trupes convidadas, estão confirmadas as presenças de o Grupo Fitness Team, a Associação Recreativa da Achada de Gaula - Malta do Furor, a Associação de Animação Nuvem D’Afectos, a Associação de Animação Geringonça e a trupe Poeira D’Enigmas. Além disso, marcam presença o Grupo de Animação Sempre Jovem da Câmara Municipal de Câmara de Lobos + CACI de Câmara de Lobos e a Trupe da Casa do Povo de Água de Pena.

No total, cerca de mil foliões irão desfilar.

O desfile ‘Enterro do Osso’ contará com diversas categorias a concurso, sendo todos os participantes elegíveis para prémios distintos, incentivando a criatividade e originalidade dos intervenientes. As inscrições para participar no corso carnavalesco encontram-se abertas até 28 de fevereiro e podem ser efetuadas gratuitamente nas instalações da Junta de Freguesia da Camacha e da Casa do Povo da Camacha.