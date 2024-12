Corrupção é o tema central das Jornadas Parlamentares do Chega

O deputado madeirense Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, estará presente nas Jornadas Parlamentares do partido, que decorrem hoje e amanhã na cidade de Coimbra.

“O tema central destas jornadas parlamentares é o combate à corrupção”, com Francisco Gomes a afirmar que o partido “está pronto para liderar uma revolução política e moral, começando pela Madeira e estendendo-se a todo o país.”

Leia a nota de imprensa de Francisco Gomes:

“Estas jornadas, uma prática habitual entre os grupos parlamentares, têm como objetivo reunir deputados, dirigentes do partido e figuras da sociedade civil para debater estratégias, alinhar posições e discutir temas de relevância nacional, promovendo uma reflexão sobre as questões políticas que marcam a atualidade.

O tema central desta edição das jornadas parlamentares é o combate à corrupção, uma bandeira prioritária do CHEGA e um dos principais pilares do seu programa político. Durante as reuniões previstas, os participantes discutirão estratégias que visam reforçar a transparência e a ética na gestão pública, bem como implementar mecanismos para a punição de práticas ilícitas. Entre os oradores já confirmados estão Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, e o advogado Rui Gomes da Silva.

Francisco Gomes, ao comentar a relevância do tema escolhido, não poupou palavras, denunciando o que entende ser a gravidade da atual situação política e governativa na Região Autónoma da Madeira.

“O combate à corrupção tem um significado pessoal reforçado dado o contexto atual da política madeirense, onde o executivo está submerso em casos de gestão danosa e até criminosa. Essa traição da confiança dos cidadãos tem como consequência inevitável a queda do governo por via da moção de censura apresentada pelo CHEGA-Madeira”, afirma Francisco Gomes.

O deputado madeirense foi ainda mais incisivo ao abordar a questão, afirmando que o CHEGA não se limita a apontar o dedo, mas está determinado a derrubar os pilares de um sistema que classifica como “podre” e “sustentado por décadas de compadrio e favorecimentos descarados”.

“O CHEGA está pronto para liderar uma revolução política e moral, começando pela Madeira e estendendo-se a todo o país. Por muito que isso incomode aos instalados, aos partidos do sistema e às suas bengalas, nomeadamente o CDS, não descansaremos enquanto não limparmos a Madeira e o resto de Portugal”, acrescenta.

A concluir, o parlamentar sublinhou que as jornadas parlamentares também são uma oportunidade para reforçar a unidade do partido em torno das estratégias a seguir para reformar Portugal, em especial no combate à corrupção.

“Estamos a trabalhar incansavelmente para devolver à política o respeito e a seriedade que os portugueses merecem. Em Coimbra, tal como em todos os parlamentos onde está representado, o partido reafirmará a sua determinação em abrir uma nova era na política nacional”, conclui o deputado