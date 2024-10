Esta sexta-feira, dia 18 de outubro, pelas 20h00, terá lugar a XVII Corrida das Mulheres, uma iniciativa solidária que visa angariar fundos para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). O evento, sob o lema “Andando, correndo, passeando”, ocorrerá com ponto de encontro junto à Sé Catedral do Funchal a partir das 19h30.

Integrada no movimento “Outubro Rosa”, a corrida tem como objetivo sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, uma doença que afeta cerca de 7.000 mulheres por ano em Portugal e resulta em aproximadamente 1.800 mortes anuais. O valor das inscrições será totalmente revertido a favor do Núcleo Regional da Madeira da LPCC, com o propósito de apoiar doentes e promover a prevenção da doença.

As t-shirts para participar na corrida podem ser adquiridas nas Delegações do Núcleo Regional da Madeira da LPCC, na Associação de Atletismo da Madeira, ou no próprio local no dia do evento.