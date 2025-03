Bom dia e boa semana!

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 9h00, reúne-se a Comissão Permanente.

- No auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, começa às 9h00, a audição pública do candidato a Reitor.

- Arranca às 9h45, o Parlamento dos Jovens – Ensino Básico, que irá decorrer na sala de plenários do Parlamento madeirense. O tema é “Novas Tecnologias: oportunidades e desafios para os jovens”.

- A sessão solene da freguesia do Curral das Freiras está agendada para as 10h15, no Centro Cívico da Freguesia.

- O Mercado de Automóveis Usados é apresentado às 11h00, nas instalações da ACIF, na Rua dos Aranhas, 26.

- Pelas 15h00, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, tem lugar a assinatura de contratos programa entre o Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários da RAM.

- A Câmara Municipal do Funchal assina, às 15h00, 13 protocolos de apoio ao associativismo e a atividades de interesse municipal na área da saúde, no salão nobre do município.

- Às 16h30, na Biblioteca Municipal de São Vicente, realiza-se a inauguração da exposição “A Terra e o Cosmos: Uma Exposição de Luz e Vida”, do fotógrafo Diogo Gualter.

- A FNAC Madeira recebe, às 18h30, a apresentação do “Deixemo-nos de Tretas” da Professora Conceição Calhau.