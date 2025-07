O Conselho regional do CDS/PP ratificou por unanimidade o acordo de coligação com o PSD negociado entre os presidentes dos dois partidos, com o apoio das respetivas concelhias.

Esta foi apenas uma das conclusões da Comissão Política e Conselho Regional do CDS-PP Madeira que decorreram hoje na Ribeira Brava.

A coligação entre PSD e CDS/PP será feita em oito concelhos, exceção para Câmara de Lobos, Calheta e Santana, onde os dois partidos concorrem em listas próprias.

Numa nota enviada à redação, é referido que o CDS e o PSD estão conscientes da necessidade de consolidar a estabilidade política e governativa na madeira a todos níveis e consideram que esse desígnio deve estender-se ao poder local.as autarquias têm constituído um elemento, muitas vezes, coadjuvante do poder regional na resolução das falhas de responsabilidades do estado central para com as regiões autónomas, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo, na satisfação das aspirações das populações e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Nesse sentido, a convergência política existente entre os dois partidos na governação regional estende-se ao poder local, na busca de soluções para as freguesias e municípios da região que vão de encontro às novas realidades e desafios do mundo atual.

O Conselho Regional do CDS/PP Madeira reafirma o seu firme compromisso com a estabilidade política na Região, condição essencial ao sucesso da governação, nomeadamente ao crescimento económico e ao desenvolvimento e coesão social do arquipélago.