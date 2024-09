O Conselho Português para a Paz e Cooperação Madeira promove, no dia 11 de outubro, pelas 11h30, junto à Sé do Funchal, uma iniciativa simbólica em solidariedade com a Palestina, na qual será realizada uma pintura coletiva de um mural intitulado ‘Urgência de Paz’.

”É preciso pôr fim imediato ao genocídio do povo palestiniano, impunemente levado a cabo por Israel na Faixa de Gaza. É urgente a Palestina Livre e a Paz no Médio Oriente!”, expressa a organização em comunicado, acrescentando que “o genocídio tem de parar. Esta intensificação brutal do massacre que dura há décadas tem de dar lugar a um cessar-fogo imediato e permanente. É urgente uma Palestina livre, soberana e independente e a Paz no Médio Oriente”.