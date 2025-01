Ao fim de mais de duas horas de reunião, o Conselho Jurisdição do PSD chegou hoje a uma decisão sobre o requerimento de Manuel António Correia para que haja eleições internas antes das previsíveis eleições legislativas regionais, mas não revelou o sentido do parecer.

“Um órgão do partido (Mesa do Congresso) pediu ao Conselho de Jurisdição para fazer uma análise jurídica, nos termos dos estatutos, e, portanto, o Conselho de Jurisdição reuniu, analisou, está concluindo a sua ata desta reunião que acabou agora, e, logo de imediato, será enviada ao Secretariado e ao representante da Mesa do Congresso”, disse hoje Rui Abreu, à saída do encontro na sede do PSD/M.

Apesar da insistência dos jornalistas, Rui Abreu não clarificou se o pedido formulado por Manuel António está de acordo com os estatutos, não adiantando assim se o parecer dado atende ao requerimento de Manuel António Correia, ou não.