No âmbito do dia dos avós, hoje, o Parque Urbano da Nazaré, acolhe um piquenique intergeracional, entre as 9h30 e as 12h30.

O Conselho da Diáspora Madeirense reúne-se, às 11 horas, no Palácio do Governo Regional. Pelas 13 horas, haverá uma declaração à comunicação social.

O primeiro evento da nova temporada ‘Sabores no Museu’ regressa ao Museu Etnográfico da Madeira (MEM). Às 11h30, tem lugar a oficina gastronómica com A Biqueira, que vai preparar uma Caldeirada de Atum.

A apresentação do livro ‘Madeira – Turismo 2015-2024’ está agendada para as 12h00, na Quinta Magnólia.

Às 15h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, ocorre a cerimónia de entrega do Prémio Emanuel Rodrigues ao antigo deputado regional e investigador Bernardo Martins.

À mesma hora, a secretária regional de Saúde e Proteção Civil visita o Centro de Meios Aéreos da Cancela.

Também às 15 horas, começa o X Encontro Municipal de Juventude, que tem lugar no Porto de Recreio da Calheta. O presidente do Governo Regional visita o recinto pelas 17 horas.

Tem início às 16h30, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, a conversa ‘Caminhos pela Europa – Experiências que mudam vidas’, integrada na Semana da Juventude de Câmara de Lobos.

No Museu A Cidade do Açúcar, às 18h00, assista ao concerto de Beatriz Caboz com um repertório dedicado ao pop-rock em formato acústico.

A primeira ‘Noite Aberta’ de 2025 da Estação de Biologia Marinha do Funchal, arranca às 20h00, com uma visita guiada às instalações e uma palestra às 21h30, com o tema ‘Quando algas se disfarçam de pedras’.

Esta noite, às 22h30, na Semana do Mar do Porto Moniz, atua o grupo de rock português Xutos e Pontapés.

Principia esta sexta-feira, a 38.ª Semana Gastronómica de Machico. O artista Fernando Daniel sobe ao palco, às 22h30.