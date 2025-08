1 – Dinarte Fernandes

Dinarte Fernandes é recandidato à presidência da Câmara Municipal de Santana, onde entrou pela primeira vez em 2013, então como vereador, sendo reeleito em 2017, para as mesmas funções, outra vez numa lista liderada por Teófilo Cunha. A meio desse mandato, quando o n.º 1 foi chamado para funções governativas, ascendeu, então, em 2019, à presidência, tornando-se, com apenas 34 anos, o sétimo presidente pós-25 de Abril.

Nas eleições autárquicas de setembro de 2021, foi reeleito com 58,10% dos votos e o CDS conquistou quatro dos cinco lugares no executivo municipal e duas das seis Juntas de Freguesia, iniciando o primeiro de três potenciais mandatos, com essa possibilidade de ser presidente durante 14 anos. Pese em 12 de outubro ser a segunda vez que vai a votos como cabeça de lista, acumula já seis anos na presidência

2 – Gabriel Faria

Dinarte Fernandes mantém total confiança em Gabriel Eduardo Rodrigues Faria, que nesta altura é já vice-presidente da Câmara Municipal, detendo os pelouros das Finanças, Património, Equipamentos, Proteção Civil e Recursos Humanos. Volta a surgir como n.º 2 da listra do CDS-PP, numa aposta na continuidade.

3 – Élia Gouveia

Como n.º 3 da lista recandidata à Câmara Municipal de Santana, volta a surgir Élia Gouveia, tal como sucedeu em 2021. A vereadora tem a seu cargo as pastas do Social, Educação, Cultura, Juventude e Desporto, todas elas com assinalável desempenho, na ótica dos presidentes, pelo que o projeto é que possa prosseguir essas funções na autarquia.

4 – Ricardo Teixeira

Ricardo Teixeira constitui a grande novidade na lista. Concluído mais um ciclo de quatro anos à frente da Junta de Freguesia de Santana, surge agora na lista para a Câmara Municipal, em detrimento de Maria José Santos, vereadora até outubro próximo, que para o respetivo quadriénio é proposta para a Junta de Freguesia de São Jorge.

5 – Maurice Gouveia

Para n.º 5 da lista, do Faial chega Maurice Gouveia, de 47 anos de idade, enfrentando o desafio mais difícil. Para ser eleito, o CDS necessita fazer o pleno: apurar todos os cinco elementos da vereação. Como base, temos que no mandato que decorre o desenho é 4-1, com um elemento do PSD, sem pelouro, intrometido na hegemonia centrista.

Para candidato à presidência da Assembleia Municipal, Dinarte Fernandes não tem dúvidas em optar pela continuidade, uma marca que, de resto, é constante em praticamente toda a sua lista. Desta forma, a escolha do CDS volta a recair em José Martinho Gouveia Rodrigues, natural do Arco de São Jorge e atual presidente daquele órgão, mas cujo respeito se estende à totalidade do município, pelo papel agregador que denota em praticamente todas às áreas de intervenção, inclusive no próprio CDS, o qual lidera a concelhia local.