A 11.ª edição da Bolsa de Investigação Rubina Barros foi atribuída a Sofia Carina Mendonça Remesso, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o trabalho de investigação “OMBITARG: HA-Conjugated Dendrimers for Targeted Delivery of Cisplatin and Other Anticancer Agents in Pancreatic Cancer”, num trabalho a desenvolver em 2025.

Já a 12.ª edição será lançada a 4 de abril de 2025, sendo que o anúncio do projeto vencedor está agendado para dezembro. Esse trabalho de investigação será desenvolvido em 2026.

Recorde-se que a família de Rubina Barros, honrando a memória da lutadora incansável e a sua vontade expressa, cumpriu com o prometido e entregou ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), uma soma considerável, resultante da solidariedade de muitos madeirenses que, em 2013, tudo fizeram para salvar a estudante de Medicina que sofria de um linfoma, e que infelizmente, faleceu a 26 de setembro de 2013.

A Bolsa “Rubina Barros” abrange investigadores de nacionalidade portuguesa com possibilidade de desenvolverem, em Portugal, um projeto de investigação na área da oncologia ou numa área específica da oncologia a caracterizar.

A Bolsa “Rubina Barros” não decorre no âmbito da legislação em vigor aplicada ao Estatuto do Bolseiro Investigador.

A Bolsa Rubina Barros foi lançada em 2014 e teve as seguintes edições:

- 1.ª edição - lançamento em 2014 - trabalho de investigação desenvolvido em 2015 - Ganhou o Enderson Aquilino Martinho Rodriguez do Centro e Química da Madeira, com o tema “Establishment the volatile metabolic profile of urine and breast cancer tissue, as a powerfull strategy or early breast cancer diagnosis”;

- 2.ª edição - lançamento em 2015 - trabalho de investigação desenvolvido em 2016 - Ganhou o Cláudia Sofia Camacho do Centro e Química da Madeira, com o tema “Nanoscale prodrugs using platinated low-generation dendrimers –synthesis, in vitro/in vivo studies and synergetic effects”;

- 3.ª edição - lançamento em 2016 - trabalho de investigação desenvolvido em 2017 - Ganhou o Catarina Isabel Moreira Barbosa do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto), com o tema “Avaliação e validação de um painel de biomarcadores de metilação em DNA livre circulante na deteção de recorrência de tumores primários (RTP) e de segundos tumores primários (STP)”;

- 4.ª edição - lançamento em 2017 - trabalho de investigação desenvolvido em 2018 - Ganhou o Joselin Maria Vieira de Aguiar do Centro e Química da Madeira, com o tema “EVALUATION OF THE EFFECT OF POLYPHENOL-RICH FRUITS AND VEGETABLES BASED DIET ON CANCER-PREVENTIVE ACTIVITY”;

- 5.ª edição – lançamento em 2018 – trabalho de investigação desenvolvido em 2019 – Ganhou a Sara Filipa Camacho Câmara, do IPO de Lisboa, com o tema “Risco Familiar para Cancro de Mama na Região Autónoma da Madeira – Estudo de prevalência e análise do perfil genético associado ao Cancro Hereditário de Mama e Ovário”;

- 6.ª edição – lançamento em 2019 – trabalho de investigação desenvolvido em 2020 – Ganhou o Ana Nilsa Fernandes de Abreu Freitas, do Centro e Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o tema “Development of Novel Dendrimer-Based Nanoparticles for Computed Tomography Imaging of Cancer Cells”;

- 7.ª edição – lançamento em 2020 – trabalho de investigação desenvolvido em 2021 – Ganhou a Cristina Viveiros Berenguer, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o trabalho de investigação “Establishment of metabolomic patterns as innovative and integrated platforms towards the next generation of prostate cancer diagnosis”;

- 8.ª edição – lançamento em 2021 – trabalho de investigação desenvolvido em 2022 – Ganhou a Mariana Pinto Sousa, do Instituto Superior de Engenharia do Porto, com o trabalho de investigação “Detection and monitoring breast cancer: a novel non-invasive approach”.

- 9.ª Edição – lançamento em 2022 – trabalho de investigação desenvolvido em 2023 – Ganhou o Miguel da Cruz Ribeiro, do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - Universidade do Porto, com o trabalho de investigação “Radiocommunication”: unraveling the role of extracellular vesicles in rectal cancer radioresistance”.

- 10.ª Edição – lançamento em 2023 – trabalho de investigação desenvolvido em 2024 – Ganhou a Patrícia Maria Gonçalves Sousa, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o trabalho de investigação “Non-Invasive Detection of Lung Cancer Through the Integration of Multi-OMICs Biosignatures and Artificial Intelligence Strategies”.