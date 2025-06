Bom dia! É sexta-feira!

* Pelas 11h30, realiza-se a Sessão Solene do 523º Aniversário do Município da Calheta. A sessão terá lugar no Porto de Recreio, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

* Às 11h30, acontece a conferência de imprensa de apresentação do Cartão do Munícipe, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

* Encerra hoje na Assembleia Legislativa da Madeira, a discussão do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025. A sessão plenária está agendada para as 15h00.

* A abertura dos “Altares de São João”, na Praça do Carmo acontece pelas16h30. A presidente da CMF, Cristina Pedra irá percorrer os estabelecimentos comerciais da zona, promovendo a interação com comerciantes e visitantes. Já pelas 18h30, terá início as Marchas Populares Solidárias, com cerca de 550 participantes oriundos de 8 associações, que desfilarão no “marchódromo” da Rua Fernão de Ornelas.

* O representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 19h00, no Palácio de São Lourenço, em audiência, o Procurador-Geral da República, Conselheiro Amadeu Guerra.

* O projeto “Mandolisland”, promovido pela Associação de Bandolins da Madeira, apresenta um novo concerto às 20h00, na Estação do Monte – Centro Interpretativo do Caminho de Ferro.

* As Festas do Concelho de Santa Cruz, “SantaFaz” iniciam-se hoje e decorrem até ao próximo dia 25 de junho. O evento será disperso por vários pontos do centro da cidade de Santa Cruz, e conta com a presença de diversos artistas nacionais e de animação de rua. Para hoje terá como ponto alto o concerto “Confluências” pelas três Bandas Filarmónicas do Município, pelas 20h30.

* O Ensemble de Saxofones do Polo de Machico do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, promove um concerto de angariação de fundos às 20h30, na sala multiusos do Fórum Machico.

* Arranca hoje a primeira edição do “Funchal City Sessions”, na Galeria Tratuário, a partir das 21h30, com a atuação do trompetista português Hocus.