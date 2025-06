Bom dia! É sábado!

* Hoje entre as 10h00 e as 11h30, a USAM realiza uma iniciativa intitulada “Dia da Criança – A brincar também se aprende que unidos somos mais fortes”, no Jardim de Santa Luzia. Esta iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para as dificuldades que os pais enfrentam no Cuidado e na Educação dos seus filhos.

* Pelas 10h30, ocorre a apresentação de medidas de Prevenção de Incêndios Florestais implementadas no Parque Ecológico do Funchal. A iniciativa decorre junto à Casa do Burro (entrada pelo portão norte), com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

* A Semana do Ambiente em Câmara de Lobos contará com a atuação da artista infantil Nina Toc Toc, hoje às 11h00, nos Jardins do Ilhéu. A entrada é livre e aberta a toda a comunidade.

* Entre hoje e amanhã irá decorrer no campo de Golfe do Santo da Serra, a 10ª edição do “Madeira Golf Trophy”.

* O Representante da República para a R.A.M, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, preside, pelas 16h00, no Palácio de São Lourenço, à entrega de prémios do concurso literário “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”.

* A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, estará presente, pelas 16h00, na Cerimónia da “Bata Branca”, na reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas. Esta é uma cerimónia de passagem dos alunos de Medicina dos anos pré-clínicos para os anos clínicos.

* Hoje o Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal será palco do Encontro Anual dos Antigos Nadadores – Luís Edmiro Silva, uma iniciativa organizada pelo CNF e pela Associação de Natação da Madeira. O evento terá lugar nas Piscinas Paulo Camacho, no Complexo Desportivo do CNF, entre as 16h30 e as 17h35.

* Pela 18h00 a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira através do Quinteto de Metais “MADBRASS5”, promove um concerto com Mário Pinto e Rui Vidal no trompete, Rúben Silva na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba.

* O espetáculo “Se Acreditares Muito”, chega hoje ao Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19h00, para uma única apresentação. Com interpretação dos atores portugueses Diogo Martins e Sara Barradas.