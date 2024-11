Bom dia!

- A reunião plenária desta terça-feira, tem início às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- A cerimónia de abertura do DIGITAL HEALTH SUMMIT 2024, está agendada para as 9h00, no auditório do Museu da Eletricidade da Madeira, no Funchal.

- Às 10h00, os alunos da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, recebem os Prémios de Mérito, no pavilhão gimnodesportivo daquela escola.

- Entre as 10h00 e as 22h00, no Madeira Tecnopolo, pode visitar Expo Gonfirpe – 30.º Salão do Automóvel Usado.

- A partir das 10h30, o Presidente do Governo Regional, visita quatro empresas criadas no âmbito do programa CRIEE, financiado pelo Fundo Social Europeu e gerido na Região pelo Instituto de Emprego da Madeira, na Boa Nova e em São Martinho.

- Pelas 11h00, na Câmara Municipal do Porto Moniz, realiza-se a reunião da Assembleia Intermunicipal da AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira.

- Esta tarde, o programa da XXX Semana Cultural da Ilha comunica que, às 14h00, na Casa do Povo, há uma visita a uma exposição seguida de um encontro, às 15h00, da população sénior de Santana, no salão paroquial da Ilha.

- Pelas 14h00, a audição parlamentar ao Comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo André Martins Pereira, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o «Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto».

-Arranca às 14h00, na Cruz Vermelha Portuguesa (Funchal), a formação para os técnicos da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), em “Primeiros Socorros Psicológicos”.

- O salão nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira acolhe, às 14h30, o lançamento de “D’Leiname: Livro de Repertório para Ensemble de Cordofones Madeirenses”.

- Pelas 15h00, no parlamento regional, decorre a conferência/debate “À Conversa Com...”, uma iniciativa da Associação Presença Feminina em parceira com a Assembleia Legislativa da Madeira inserida para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de novembro).

- Entre as 17h00 e as 18h30, na Rua do Bom Jesus n.º 9, 3.º andar, A3, Funchal, ocorre a inauguração do Núcleo da Madeira da ACAPO.

- Começa às 19h00, no Colégio dos Jesuítas, o Festival “Raízes Madeirenses”.

- Às 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto da Orquestra de Cordas Ensemble XXI, no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de novembro). Entrada livre.