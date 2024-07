Bom dia e bom fim de semana!

- Às 10h00, nos Cinemas NOS Forum Madeira, vai decorrer o evento para debater e sensibilizar para a problemática da doença de Alzheimer. Será exibido o filme “Mãe - Mére”, do cineasta madeirense João Brás, seguido de uma conferência subordinada ao tema “O papel das Universidades Seniores na prevenção e cuidado da doença de Alzheimer”.

- Entre as 10h00 e as 19h00, na promenade dos Reis Magos, vai acontecer a 3ª edição do Caniço Local Market 2024.

- A Diocese do Funchal divulga, às 10h00, o Plano Pastoral 2024/25, no Seminário Diocesano do Funchal.

- A apresentação do projeto comunitário artístico ‘Escutar’, está agendada para as 15h00.

- Prossegue, na promenade de Machico, o VIII Festival de Arte e Pesca, com muita animação e gastronomia, a partir das 17hh0, com cozinha ao vivo da Biqueira.

- Às 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto pelo “MadBrass 5”, com Mário Pinto e Rui Vidal no trompete, Rúben Silva na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba.

- A partir das 18h00, em Santana, a sessão de abertura do evento “24 horas a Bailar”.

- A Companhia Art&Sal apresenta, às 20h00, a estreia do musical “Filhos do SIM”, a partir do original de Matilde Trocado, no Centro de Congressos da Madeira.

- Pelas 21h00, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, acontece o “Summer Concert”, com a Orquestra Bandolinística Ribeira-bravense e o recém-criado “a CHORDIS Ensemble”.

- No Parque de Santa Catarina, no âmbito do Funchal Jazz Festival, às 21h30, pode assistir ao concerto “Mano a Mano & Orquestra de Jazz do Funchal”; por último, às 23h00, sobe ao palco Miguel Zenón Quartet.