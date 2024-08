O Mercadinho da Camacha acolhe, entre as 11h30 e as 13h, uma iniciativa gastronómica. A ‘Biqueira’ vai promover a receita de língua de vaca estufada.

No Montado da Esperança, há festa. Animação musical e atividades desportivas vão preencher este dia de lazer naquele espaço da freguesia de São Roque. A missa é presidida pelo padre José Luís Rodrigues. No último dia da semana gastronómica de Machico, a programação arranca com o Festival de Cocktails, às 15 horas. Mas além disso, está prevista animação com a Tuna D’ Elas, às 17 horas, com o grupo tradicional de cantares e despiques da Casa do Povo do Porto da Cruz, às 18h30. Depois, atuam ainda o grupo cultural e recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra, João Quintino, The Beetler, Roni de Melo e Akoustic Junkies.

Na Ribeira Brava, em São Paulo, há uma missa e procissão. A primeira está marcada para as 16 horas. A procissão vem logo a seguir.

Às 18h00, na Sé do Funchal, realiza-se uma missa pela Venezuela, celebrada pelo Padre Fernando Soares.