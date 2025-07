Bom dia!

- Festival das Artes do concelho da Calheta começa no Jardim do Mar às 10h30, na Praça Central, com a peça ‘O Príncipe e a Andorinha’. À tarde, às 18h00, no MUDAS, há dança. A partir das 21h30 emmy Curl, no jardim do Porto de Recreio.

- A reunião semana da Câmara Municipal do Funchal está agendada para ara as 9h30, as declarações estão previstas para as 12h00.

- O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira recebe, às 15h00, no Palácio de São Lourenço, Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General José Loureiro.

- No salão nobre da Ponta do Sol, pelas 15h30, tem lugar a reunião da Câmara.

- Às 19h30, na cidade do Funchal a 1.ª PEC do Rali Madeira.

- A partir das 22h00, a “Festa do Rali 2025”, no Santo da Serra, com a animação a cargo dos DJs SIL, Peter Nunez e Fred.

- A fadista Mariza sobe ao palco da Semana Gastronómica de Machico às 23h00.