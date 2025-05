O presidente da comissão política da JSD-Madeira disse, hoje, que são enormes os desafios de hoje para a emancipação dos jovens. E garantiu não ter dúvidas que o país falhou para com a juventude.

Bruno Melim, que falava na sessão de abertura do 25.o Congresso da JSD-Madeira, que decorre durante todo o dia no auditório da Casa da Luz, afirmou que hoje é dia de perspetivar o futuro. Num tempo em que se olha para a classe política com desconfiança, Bruno Melim disse a JSD não pode nem deve ser apenas o braço armado do partido.

Defendeu que os jovens sonham com uma classe política com amor à causa e não com amor ao cargo. “E é esse o nosso legado na Madeira”, referiu.

Bruno Melim reafirmou o projeto da JSD com a Madeira e com a Autonomia. Reconheceu a importância que o Parlamento da Madeira deu aos jovens, ao criar o dia do Parlamento Jovem.