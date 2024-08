O presidente da organização do IV Congresso ‘São Jorge - memoria e futuro’, aproveitou a presença do secretário regional das Finanças na sessão de abertura do evento para pedir que o auditório Beatriz Ferreira continue a ser usado pela população. Apelou, por isso, que a gestão do espaço onde se realiza o encontro seja gerido pela Junta de Freguesia.

”Pela importância de mantermos espaços como este, apelo a que o espaço seja gerido pela junta de freguesia”, afirmou. “Precisamos disto, para usar infraestruturas em beneficio da população, por amor à coisa pública. Precisamos deste carinho para São Jorge, que também tem de acarinhar mais as freguesias vizinhas”, disse, pedindo uma reflexão.

“São Jorge precisa de ser acarinhado por todos. Tem uma história extraordinária”, sublinhou. Por outro lado, Jacinto Jardim entende que em 2018 com o primeiro congresso, “plantamos uma semente que tem germinado” na aproximação das gentes de São Jorge, visando a valorização cultural e do património da sua terra. Para nós, são Jorge é o melhor recanto do mundo, por ser o local onde respiramos pela primeira vez”, vincou, sublinhando que sente a necessidade de interligar as pessoas, num mundo digital que facilita a aproximação. “O longe fica mais perto”, com a internet, disse Jacinto Jardim. Há palavras criadoras, que devem ser valorizadas em detrimento das “palavras que matam”, dos óculos que veem apenas com a maledicência. “Os tempos atuais pedem que se avalie o que vale muito”, afirmou ainda o presidente da organização do congresso.

‘São Jorge - memória e futuro’, que surge nesta edição para incentivar o interesse das pessoas pelas suas raízes e fortalecimento dos laços humanos, com o foco dado na genealogia. Cuidar das relações interpessoais, valorizando as pessoas e talentos, atuar sinergicamente, criar pontes, eventos em conjunto para a preservação da memória e delinear caminhos mais prósperos para o futuro se São Jorge, são objetivos desta edição, apontou ainda Jacinto Jardim, enaltecendo a importância do sentido de comunidade.