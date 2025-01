A Confraria Enogastronómica da Madeira (CEM) vai celebrar um protocolo com as confrarias mais antigas e representativas de cada uma das regiões da Macaronésia.

Esta iniciativa foi anunciada no primeiro jantar mensal da CEM realizada no fim de semana, no restaurante Regedor, na Camacha, e será concretizada no próximo capítulo, que se realiza de 25 a 28 de abril.

No jantar, e antecipar o acordo em perspetiva, estiveram presentes, como convidados, os elementos da Direção da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira e a consul honorária de Cabo Verde, Susana Gramilho.

Refira-se que este ano a CEM celebrará, durante o capítulo, o seu 25.º aniversário.