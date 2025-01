Confira as alterações temporárias na circulação rodoviária devido à prova I Duatlo do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informou que, devido à realização da prova I Duatlo do Funchal, no dia 2 de fevereiro de 2025, será necessário proceder às seguintes alterações rodoviárias:

Alterações temporárias à circulação rodoviária

Entre as 07h30 e as 11h00, estará interrompida a circulação rodoviária na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Túnel Dr. Sá Carneiro, Rotunda Dr. Sá Carneiro, vias de trânsito sul da Avenida Arriaga exceto acesso aos parques de estacionamento do Marina Shopping e Galerias de São Lourenço, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Avenida Arriaga, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Largo dos Varadouros, Rua 5 de Outubro a sul da Ponte do Bettencourt, Rua do Visconde de Anadia a sul da Ponte do Mercado, Praça da Autonomia, Rua dos Profetas, Rua Artur Sousa Pinga e Rua José da Silva Saca.

Transportes públicos

Zona Oeste: As carreiras circulam pela Estrada Monumental em direção à Avenida Luís de Camões ou Avenida do Infante, retomando as viagens de regresso na Avenida do Infante (paragem junto à Escola Cristóvão Colombo) ou na Rua Dr. Brito Câmara (paragem La Vie). As carreiras da Rodoeste podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao terminal do Campo da Barca e vice-versa;

Zona Norte: As carreiras circulam pela Rua 5 de Outubro, efetuam inversão de marcha na Ponte do Bettencourt e têm o término ao longo da Rua 31 de Janeiro;

Zona Este: As carreiras circulam na Rua do Visconde de Anadia, efetuam inversão de marcha na Ponte do Mercado e seguem em direção à Rua do Oudinot, Rua da Infância ou Rua do Hospital Velho, onde realizam o início e fim de viagem. As carreiras da SAM podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Edifício 2000. As carreiras da C.C. de São Gonçalo realizam o início e fim de viagem na Rua do Visconde de Anadia (paragem junto ao C.C. Anadia).

Os horários e percursos alternativos devem ser consultados nos respetivos websites dos operadores de transportes públicos.

Praças de táxis

Os táxis que saem do Largo dos Varadouros devem seguir pela Rua dos Tanoeiros em direção à Ponte do Bettencourt.

As praças de táxis da Avenida Dr. Sá Carneiro e da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses serão desativadas, como alternativa, poderão utilizar a doca de autocarros da Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, a praça situada a sul do Marina Shopping (máximo 4 táxis) e a praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo 7 táxis), não excedendo o número máximo de táxis em cada, garantindo que a via de circulação não fica interrompida, em caso de emergência.

Estacionamento na via pública

Fica proibido o estacionamento em todas as docas existentes na Avenida Dr. Sá Carneiro e na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses entre as 7h30 e as 10h30;

Parques de estacionamento

O parque de estacionamento da Praça CR7, na Avenida Dr. Sá Carneiro, ficará encerrado a partir das 07h45, reabrindo apenas com a normalização da circulação automóvel;

O parque de estacionamento Almirante Reis terá acesso pela Rua D. Carlos I e saída pela Rua Artur Sousa Pinga.

Alternativas à circulação rodoviária

Os condutores devem utilizar a Avenida do Infante em direção à Rua Dr. Brito Câmara, Via 25 de Abril, Rua 5 de Outubro em direção à Rua do Carmo, Rua do Oudinot em direção ao Campo da Barca, Rua do Bom Jesus em direção à Rua 31 de Janeiro, Avenida Zarco e Avenida Arriaga (norte) em direção à Avenida do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara.