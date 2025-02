A equipa da Confiança, na Câmara Municipal do Funchal, informa às redações, na sequência da manchete desportiva desta terça-feira do JM, que apresentou na reunião de Câmara desta semana, apoios à equipa sub-19 de futsal do Clube Desportivo Escola Francisco Franco (CDEFF) para a sua participação na Taça Nacional.

Após conquistar o título de campeã regional pelo segundo ano consecutivo, a equipa enfrenta dificuldades financeiras para suportar a competição, com custos estimados entre 4.700 e 10.000 euros.

A proposta visa garantir o apoio financeiro da Câmara Municipal, através do Regulamento de Atribuição de Apoios ao Associativismo, e a celebração de um protocolo com o CDEFF, para garantir o apoio inicial de 4.700 euros, com possibilidade de reforço conforme a progressão da equipa. A vereadora Micaela Camacho destacou a importância de valorizar o desporto juvenil local e garantir que os jovens atletas possam representar o Funchal a nível nacional.

“Estes jovens atletas lutaram com mérito para alcançar o título de campeões regionais e agora não podem ser impedidos de representar a nossa cidade na Taça Nacional apenas por falta de apoios. A Câmara tem a responsabilidade de incentivar e valorizar o talento desportivo local, assegurando que os clubes funchalenses tenham as condições necessárias para competir ao mais alto nível”, afirmou Micaela Camacho.