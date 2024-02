A Coligação Confiança veio, através de um comunicado, expressar a sua “profunda preocupação com a capacidade do atual executivo em inverter o estado decadente do trânsito no Funchal”.

A oposição traz este tema à baila “numa altura em que a cidade conquista o desprestigiante prémio da cidade mais congestionada de Portugal, ultrapassando Lisboa e Porto”.

A este respeito, a coligação afirma que foi publicado o Índice de Tráfego Global Anual, calculado com base em dados de mais de 387 cidades em 55 países, e demonstra que, em 2023, que coloca o Funchal no 52° lugar a nível mundial das cidades com pior trânsito, liderando a Península Ibérica e suas Regiões Autónomas, “neste desonroso ranking”.

Ademais, refere que o estudo supramencionado mostra que os condutores funchalenses passaram uma média de 201 horas ao volante, com 71 horas em situações de pára-arranca devido a engarrafamentos, contribuindo para lançar mais de uma tonelada de dióxido de carbono para a atmosfera, tendo sido identificado 30 de novembro de 2023 como o dia com trânsito mais caótico e o período a evitar entre as 17h30 e as 19 horas.

“Este cenário caótico contrasta com a gestão anterior da Coligação Confiança, onde apesar da existência das naturais dificuldades nesta área, a CMF foi a primeira entidade na região aprovar o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável, implementando vários projetos na rede viária, merecendo inclusivamente o reconhecimento por parte da Comissão Europeia com o principal prémio europeu de mobilidade”, pode ler-se.

“Lamentavelmente, sob a liderança do atual executivo do PSD, a mobilidade rodoviária dos cidadãos do Funchal tornou-se um verdadeiro pesadelo, caracterizado pela falta de planeamento, instabilidade nas lideranças com uma visível descoordenação e até algum desleixo. O investimento de recursos públicos na destruição de infraestruturas, como a ciclovia, em vez da implementação de soluções eficazes, é um reflexo da má gestão que prevalece na câmara municipal”, acrescenta.

Deste modo, a Coligação Confiança insta as autoridades municipais a tomarem medidas imediatas para reverter essa situação, priorizando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Os vereadores da Confiança consideram ser essencial um planeamento estratégico sólido e a implementação de políticas de mobilidade sustentáveis para garantir um futuro mais viável e harmonioso para o Funchal.