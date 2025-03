A Coligação Confiança denunciou, hoje, após a reunião semanal camarária, o “mau ambiente” que paira sobre o Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal.

“Verificámos [numa visita ao departamento] não só falta de equipamentos de proteção individual de alguns trabalhadores, como carros a sair com pneus ‘carecas’, uma desmotivação generalizada dos trabalhadores, porque sentem que não são reconhecidos, nem valorizados, com algumas chefias a ser atribuídas a trabalhadores recrutados mais recentemente e, ainda, circuitos de recolha a serem feitos por um único cantoneiro, algo que é não só perigoso como deveria ser proibido”, criticou Miguel Silva Gouveia, alertando que o serviço “precisa de mais atenção não só para melhorar as condições dos profissionais mas também para valorizá-los”.