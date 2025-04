Após a reunião de executivo da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia recordou que já se alugam tendas, na cidade, por aproximadamente 140 euros por noite, o que significa, a seu ver, que o município “em termos turísticos está a bater no fundo”.

O vereador da Coligação Confiança lamentou, ainda, o chumbo das suas propostas de proteção da habitação dos funchalenses com regulamentação do alojamento local.

“Turismo selvagem” é aquilo que Miguel Silva Gouveia considera que está a acontecer na cidade, o que traduz “uma degradação do destino Funchal”.

Além do mais, o alojamento local “está a afastar munícipes das suas habitações para colocar as casas no mercado”.

“O Funchal está cada vez menos apetecível para que o funchalense aqui viva”, reiterou o vereador, acrescentando que “não há rua que não tenha um ou mais alojamentos locais. A cidade está a perder a sua identidade e defendemos que em primeiro lugar tem de ser uma cidade de qualidade para quem cá vive”, disse.

Por fim, criticou a “censura à voz da oposição”, com o fim dos discursos nas celebrações do 25 de Abril, pelo que hoje os vereadores da confiança vieram de cravo ao peito em nome da democracia.