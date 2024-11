A Coligação Confiança, na voz da vereadora Cláudia Dias Ferreira, anunciou que a Coligação votou contra o orçamento do executivo funchalense para 2025, justificando ser “despesista”.

Aliás, Cláudia Dias Ferreira afirmou aos jornalistas que a Câmara Municipal do Funchal se limitou a “não fazer nada”, empurrando as questões essenciais para a “reta final”.

“É um orçamento com um novo recorde de impostos (...) só na taxa turística, estamos a falar em mais de 12 milhões de euros”, começou por referir.

“Temos um orçamento enorme desta Câmara, é também um orçamento altamente despesista, prevendo uma enorme despesa, pensando num futuro muito acolhedor, que não é esse o futuro que provavelmente a nível mundial vivemos, mas, e em particular, parece que é meter tudo na grelha agora para resolver aquilo que não se fez em três anos”, elaborou.

A vereadora mencionou que o Parque Habitacional do Funchal, as obras de controle de fugas “que foi do mandato anterior e que esta Câmara não consegue terminar” ficam por cumprir.

Por outro lado, criticou “um projeto de repavimentação do Funchal” que não foi feito durante três anos e “agora, nos últimos oito, nove meses do mandato, vamos repavimentar o Funchal inteiro”.

“Estamos a falar de um programa desesperado, de uma Câmara que esteve parada durante três anos, com casos e casinhos de mudança de vereação, com mudança de presidente, com fins de coligações, ensimesmada sobre si própria, sem dar resposta aos Funchalenses e agora, numa reta final, numa corrida de sprint, vão pôr no terreno tudo aquilo que não conseguiram fazer em três anos”, atacou.

