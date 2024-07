A Confiança critica a retirada de apoios a alunos que estudam nas instituições de ensino do Funchal, mas já não residem no concelho porque os pais – disse Miguel Silva Gouveia – se viram “expulsos” com os valores das rendas praticados.

A oposição na Câmara do Funchal classificou a situação como sendo de “segregação” e “insensibilidade social” e diz não aceitar que as crianças – que tinham apoios da CMF porque estudam nas escolas do Funchal – sejam impedidas de usufruir dos mesmos benefícios.

Tudo porque, sustentou Miguel Silva Gouveia, os pais mudaram-se para outros municípios. Para o porta-voz da Confiança, fica evidente a “absoluta desconexão com a realidade das políticas municipais atuais”.

“Este executivo tem uma governação que é focada, essencialmente, para os mais ricos e hoje, nas deliberações aqui apresentadas, verificámos precisamente essa tendência para proteção aos mais ricos em prejuízo daqueles que mais necessitam”, observou a mesma voz.

Enfatizou, na ocasião, a primazia dada para “aquisição e construção de casas de luxo”, segundo considerações suas, “promovendo também a especulação imobiliária”. Tudo, numa altura em que o mercado da habitação no Funchal, vincou, “está cada vez mais complicado para os próprios madeirenses”.

São “muitos” os funchalenses que se veem “expulsos da cidade” por não conseguirem “suportar os valores das rendas, optando pelos concelhos limítrofes”.

“Hoje, verificámos que esses munícipes, que saem do Funchal, porque não conseguem ter aqui casa e os seus filhos, que estão a cumprir aqui os seus ciclos de estudos, veem cortar os apoios educativos a essas crianças”, reiterou. Foram as declarações de Miguel Silva Gouveia no rescaldo da habitual reunião semanal da CMF.

Refira-se, no entanto, que a alteração ao regulamento destes apoios, em 2023, foi aprovada por unanimidade em Reunião de Câmara e em Assembleia Municipal.