Os vereadores da Coligação Confiança lamentaram, esta tarde, o falecimento de António Loja, “um dos mais notáveis funchalenses do século XX, cuja vida foi marcada por um compromisso inabalável com a educação, a cultura e a causa pública”. A sua partida, aos 90 anos, “deixa um vazio significativo na história da nossa cidade” e da Região Autónoma da Madeira.

António Loja, nascido no Funchal em 1934, destacou-se pela sua dedicação à história, ao ensino e à intervenção política. Licenciado em Ciências Históricas e Filosóficas, e em Ciências Pedagógicas, pela Universidade de Coimbra, exerceu como professor do ensino secundário durante quase três décadas, influenciando gerações de estudantes com o seu rigor e paixão pelo conhecimento.

“O seu percurso de vida incluiu um papel ativo na oposição ao regime do Estado Novo, tendo sido candidato da lista de Oposição Democrática nas eleições de 1969 e o primeiro subscritor da histórica “Carta a um Governador”, que elencou reivindicações fundamentais para a Madeira. Após o 25 de Abril de 1974, António Loja foi nomeado Presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral do Funchal, cargo que exerceu com elevado sentido de responsabilidade e que abandonou em prol da legitimidade democrática. Foi ainda deputado à Assembleia da República e à Assembleia Regional da Madeira, contribuindo para a consolidação da autonomia e o progresso regional”, realça a Confiança.

Paralelamente à sua vida pública, António Loja foi um “prolífico escritor e editor, dirigindo as revistas Atlântico e Arquipélago e publicando obras de referência, como A Luta do Poder contra a Maçonaria e Crónica de uma Revolução – A Madeira na Revolução Liberal, entre outras. A sua produção literária e histórica é um testemunho da sua paixão pela Madeira e pela valorização da memória coletiva”.

Como forma de homenagear este ilustre funchalense, os vereadores da Confiança apresentarão, na próxima reunião da Câmara Municipal do Funchal, um voto de pesar a ser submetido a votação.” Esta iniciativa procura reconhecer o contributo inestimável de António Loja para a nossa comunidade e expressar as mais sinceras condolências à sua família, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e aprender com o seu exemplo”, refere.