A coligação Confiança, na voz de Miguel Silva Gouveia, critica a falta de elementos da equipa do executivo do Funchal na sequência da habitual reunião de Câmara, presidida pelo vereador João Rodrigues na ausência de Cristina Pedra.

Miguel Silva Gouveia afirma que a Câmara está mais preocupada com a gestão corrente do que em dar prioridade aos assuntos que verdadeiramente importam e devem constituir prioridade.

“[O Funchal Sempre à Frente] desistiu de procurar desenvolver a cidade e a qualidade de vida para os funchalenses. Hoje, vimos que, dos 6 vereadores eleitos originalmente, pela coligação, só um [João Rodrigues], esteve presente”, transmitiu, realçando o “recorde histórico do 22.º na lista vir assumir um papel no executivo”.

“O que vemos é nada mais do que gestão corrente (...) com um Funchal sempre em breve. Em breve, o regulamento do ruído, em breve o regulamento da mobilidade suave em termos do trânsito com cada vez mais problemas, em breve o diagnóstico social da cidade do Funchal”, elencou, acusando o executivo de Pedra de realizar propaganda com olho em “outros voos”.

Executivo salienta atitude responsável

Por seu turno, João Rodrigues, representando o elenco camarário, sustentou que falta de respeito seria se tivessem desmarcado a reunião e que não é a primeira vez que estão ausentes elementos da vereação, sublinhando a postura, que classifica como responsável, em manter os compromissos.

Mais acrescentou que Cristina Pedra se encontra a representar o Município numa convenção que decorre no Continente.