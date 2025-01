A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove, esta terça-feira, pelas 9h30, a conferência ‘Intérprete de Língua Gestual Portuguesa – Comunicar, Reconhecer e Celebrar’, no Auditório da Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros.

A iniciativa assinala o Dia Nacional do Intérprete de Língua Gestual Portuguesa (ILGP), celebrado anualmente no dia 22 de janeiro, que pretende sensibilizar para a importância do ILGP e o seu papel numa sociedade maioritariamente ouvinte, assim como compreender o seu papel no contexto educacional, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.