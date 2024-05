Bom dia e boa semana!

- A conferência “Do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória a uma educação inclusiva de qualidade” realiza-se, a partir das 10h00, na Sala do Pátio I, no Edifício da Reitoria.

- Pelas 11h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, a Cônsul-Geral da Venezuela no Funchal, Carol Delgado.

- No Campanário, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 16h30, a empresa Palmeira & Filhos S.A., à Estrada do Serrado, 10.

- Às 18h30, o Presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN), Bruno Gonçalves, profere a palestra “Nuclear ou Renováveis? Falso Dilema”, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.