A conferência Design de Sistemas Interativos 2025 (DIS 2025) chegou a Portugal pela primeira vez em Portugal, trazendo ao Centro de Congressos da Madeira e ao Casino Park Hotel do Funchal mais de 500 investigadores de todo o mundo.

O extenso programa científico da DIS 2025 trouxe à Madeira investigadores de mais de 40 países, incluindo equipas das mais prestigiadas universidades mundiais, tais como Harvard, Yale, MIT, Carnegie Mellon, Cornell, Brown, University of California, Simon Fraser University, Imperial College London, University College London, KTH Royal Institute of Technology, University of Copenhagen, Politecnico di Milano, TU Delft, Royal Melbourne Institute of Technology, ou a National University of Singapore. Estão ainda representadas empresas tecnológicas como a Apple, Google, Microsoft, Adobe, Samsung, NASA, Midjourney, Mayo Clinic, entre outras.

Ao longo dos cinco dias do evento, que se iniciou no passado dia 5 de julho e termina amanhã, os participantes puderam assistir a apresentações de mais de 200 artigos científicos e 50 posters, bem como participar em 20 demonstrações de projetos e 20 workshops temáticos.

De acordo com o tema e espírito da conferência, bem como o seu compromisso com a sustentabilidade, a organização reduziu ao máximo o impacto ambiental da sua comunicação e sinalética. Nesse sentido, todas as placas de madeira usadas na sinalética serão doadas à Associação Ajuda a Alimentar Cães (AAAC), potenciando o impacto positivo do evento junto da comunidade local.