Anabela Freitas, vice-presidente do Centro de Turismo de Portugal, realçou a estreita simbiose com o setor turístico.

Acontece esta manhã, no auditório do Museu de Eletricidade, a IV Conferência do Caminho Real da Madeira, que visa refletir sobre o futuro dos caminhos reais. O evento é da responsabilidade da Associação do Caminho Real da Madeira.

O primeiro painel desta manhã, moderado pelo jornalista Cesário Camacho, é composto por Carlos Teles, na qualidade de presidente da Associação de Municípios da Madeira e presidente da Câmara da Calheta, Anabela Freitas, Vice-Presidente do Centro de Turismo de Portugal, e Pedro Milheiro da Costa, responsável pelo Hotel Quinta do Furão.

Anabela Freitas considerou que todos querem “o melhor para os nossos territórios”, lembrando o seu passado como autarca em Tomar.

“Quem está no seu território, quer sempre valorizar aquilo que tem de melhor no seu território. Se ligarmos isto ao turismo, todos os destinos competem uns com os outros. E o que é que diferencia um destino do outro?”, questionou.

“Precisamente, o nosso património e a nossa cultura. Se as rotas, falemos das rotas do caminho real, que estamos hoje aqui a falar, falemos dos caminhos de Santiago, falemos dos caminhos de Fátima”, enumerou, alertando, todavia, que “não nos podemos esquecer que o turismo é uma atividade económica”.

Nesse âmbito, sustentou que o “o turismo só é bom se trouxer qualidade de vida às comunidades locais (...) juntando aquilo que é o património que temos nos territórios com a atividade económica, turismo, conseguimos efetivamente valorizar aquilo que temos de bom e de diferenciador em relação a outros destinos, aumentando aquilo que é qualidade de vida das comunidades locais”, expressou.