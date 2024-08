“Excelente ideia a construção de um parque de estacionamento no largo do Colégio”, expressa uma nota assinada pelo Cónego Marcos na página oficial de Facebook da Sé do Funchal.

A reação surge após terem sido derramadas várias críticas à construção do parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município, no Funchal, com várias personalidades da sociedade madeirense a se mostrarem contra o projeto.

“Parece algo tão óbvio e necessário para a revitalização da nossa cidade. Com toda a tecnologia que existe é algo mais que possível. Como seria bom para ir à missa, fazer compras e tomar um bom café na baixa da nossa cidade”, lê-se ainda na referida publicação.