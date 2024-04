Concurso ‘Santa Cruz em Flor’ com inscrições abertas até 6 de maio

O Município de Santa Cruz, com o intuito de promover o embelezamento dos espaços privados do concelho, com recurso a plantas e flores naturais, organiza o concurso ‘Santa Cruz em Flor 2024’.

Para além da vertente turística, este projeto pretende consciencializar a população local para a importância de cuidar e preservar os espaços verdes do concelho, contribuindo ativamente para a atratividade da paisagem. O período de inscrições decorre entre os dias 5 de abril e 6 de maio de 2024.

Conforme o Regulamento do concurso, o mesmo é composto pelas seguintes categorias: Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local; Escolas/Entidades e Instituições sem fins lucrativos com sede no concelho de Santa Cruz; Janelas/varandas; Jardins unifamiliares; Montras e espaços comerciais/empresariais; Quintas.

A cada uma das categorias que constituem o Concurso, serão atribuídos os seguintes prémios:

1.º lugar - 250€;

2.º lugar - 100€;

3.º lugar - 50€.

A inscrição é gratuita e deverá ser formalizada através do preenchimento do requerimento próprio, disponível na página oficial do Município (www.cm-santacruz.pt).