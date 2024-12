Concurso Lions 2024 desafiou jovens com limitações a expressarem-se sobre a paz

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, leva a efeito, terça-feira (10 de dezembro), pelas 15 horas, a Cerimónia de Entrega de Prémios Concurso Lions 2024.

O evento terá lugar no auditório da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, “escola de referência no domínio da visão, na Região Autónoma da Madeira”, segundo a Secretaria Regional.

O Concurso do Lions Clubs Internacional sobre a Paz tem âmbito regional, através do Lions Clube do Funchal. Incentiva crianças e jovens surdos, cegos ou com baixa visão, entre os 10 e os 15 anos, a expressarem criativamente o que, para elas, significa a Paz.

O tema do concurso para o ano 2024-2025 é “A Paz sem Limites”. Este concurso oferece aos participantes, duas versões: modalidade Cartaz, destinada a alunos surdos, e modalidade Texto, destinada a alunos cegos, ou com baixa visão, promovendo a oportunidade de refletirem e revelarem o que pensam e sentem sobre o tema, expressando-se por imagens, através do desenho, ou por ideias, através da escrita.

O Lions Clube do Funchal pretende contribuir, assim, para uma maior tolerância e compreensão internacionais, incentivando ações construtivas em prol da paz e da harmonia no mundo.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente nesta cerimónia.