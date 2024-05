A Câmara Municipal do Funchal lançou um concurso de ideias para a criação de um novo logótipo para a Assembleia Municipal do Funchal, cujas candidaturas encerraram no passado dia 30 de abril.

Tal como esclarece um comunicado de imprensa da autarquia, foram submetidas 28 candidaturas num concurso “que pretendeu apelar à participação pública e à cidadania colaborativa”,

O projeto vencedor terá um prémio pecuniário no valor de 2 mil euros, sendo que as propostas apresentadas serão agora avaliadas por um júri interno.

“Os critérios de seleção das propostas incluem a criatividade e qualidade gráfica, a adequação da imagem ao objeto do concurso, adaptação harmoniosa a reduções e ampliações em termos de formato e memória descritiva da proposta”, pode ler-se.

Os resultados serão conhecidos durante o início do mês de julho.