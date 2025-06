A Junta de Freguesia da Ribeira Brava visita, ao longo da tarde de hoje, os inscritos para mais uma edição do Concurso de Enfeites de Fontanários, no âmbito das Festas de São João. A iniciativa decorrerá a partir das 15h e terá lugar na freguesia da Ribeira Brava, sendo destinada aos residentes na localidade.

A junta de freguesia relembra que a realização deste concurso pretende manter as tradições, incentivar as crianças e jovens para um maior conhecimento das fontes e fontanários públicos e da freguesia e, ainda, respeitar os monumentos, a história e a cultura regional.

Este ano, houve 9 inscritos para este concurso e cada participante deve ter em conta os enfeites típicos religiosos, com a imagem de São João, decoração com balões, plantas verdes, luz, sortes, animação, e se possível, a tradicional ceia do mencionado Santo. Será atribuído um valor monetário aos sete primeiros classificados e um de participação a partir do oitavo classificado, sendo o valor mais elevado de 250 euros.

O presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, Marco Martins, agradece a todos os que contribuíram para que este concurso se realizasse novamente este ano e espera que esta tradição se mantenha.