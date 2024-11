O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informou hoje que estão concluídos os trabalhos de recuperação do troço do percurso pedestre PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo compreendido entre a Casa de Abrigo do Pico Ruivo e o Pico Ruivo. O percurso já se encontra totalmente transitável.

Já o percurso entre a Casa de Abrigo do Pico Ruivo e o Pico do Areeiro, outro dos pontos de grande interesse para os amantes da natureza e das caminhadas, irá manter-se encerrado temporariamente por questões de segurança. Este trilho é conhecido pela sua complexidade e exposição aos elementos, e requer intervenções mais profundas e especializadas para assegurar a estabilidade das áreas afetadas. O IFCN está a monitorizar as zonas de escarpa e a realizar avaliações técnicas regulares, que permitirão delinear quais as intervenções necessárias para uma reabertura segura e sustentada deste percurso.