Após a intervenção dos rocheiros do Governo Regional na escarpa do Passo, na Madalena do Mar, e quando já estavam reunidas todas as condições de segurança, procedeu-se no dia de ontem à limpeza de todo o espaço, informou a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente em nota de imprensa.

“Apesar de se tratar de uma estrada municipal, de acordo com o edital camarário, foi incumbência do Governo Regional a operação de limpeza que foi realizada com a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol após a conjugação de esforços dos serviços do Governo, incluindo a APRAM (Portos da Madeira)”, acrescenta a SRAPA.

De momento está a ser avaliada a segurança de toda a infraestrutura.

A mesma fonte recorda que após um trabalho de limpeza da escarpa, foi identificado uma pedra de grandes dimensões que ameaçava cair a qualquer instante. Assim foi imediatamente decidido retirar o bloco rochoso e em boa hora foi realizada a intervenção.

Sublinha por fim que a lota existente no local já se encontrava fora de atividade por motivo de insegurança pelo que agora deve ser tecnicamente avaliada a infraestrutura.