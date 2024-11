A Festa da Escola da Vila 2024, projeto da Porta 33, arrancou hoje com um concerto bem animado no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, onde nem a chuva, nem o vento fizeram os espectadores arredar pé.

Com início marcado para as 21 horas, o concerto enche a sala do espaço, juntando crianças, jovens e adultos de vários países numa combinação perfeita de culturas, tradições e animação.

A plateia aplaude entusiasticamente, nesta noite ventosa, os 10 momentos musicais que vão passando pelo palco.

O calor invade a sala enquanto os artistas mostram o resultado do trabalho de um ano.

Amanhã, tem lugar a Festa propriamente dita da Escola da Vila, aberta a todas as idades. Abre às 15h00 e encerra às 21 horas. Será inaugurada uma feira de produtos locais.

O evento que decorre hoje e amanhã, durante todo o dia, no Porto Santo, conta com os apoios do Governo Regional e da Câmara Municipal.

Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe e Ucrânia deixam um toque da sua cultura neste concerto que ainda decorre nesta noite chuvosa de novembro.