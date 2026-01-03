MADEIRA Meteorologia
Comunidade venezuelana convoca manifestação no Funchal após captura de Nicolás Maduro

03 Janeiro 2026
Uma manifestação pacífica da comunidade venezuelana residente na Madeira está marcada para este domingo, 4 de janeiro, às 16h00, na Praça do Povo, no Funchal. A iniciativa é promovida pelo movimento Comando Con Vzla e pretende dar voz aos venezuelanos e luso-venezuelanos da Região.

De acordo com um comunicado enviado à comunicação social, o protesto surge na sequência da captura de Nicolás Maduro, acusado de crimes de narcotráfico e narcoterrorismo pelas autoridades norte-americanas. Os organizadores afirmam que a mobilização tem como objetivo apelar ao fim do regime que governou a Venezuela nas últimas décadas e defender o início de uma transição democrática no país.

No mesmo documento, o Comando Con Vzla refere que a iniciativa se baseia na “vontade popular expressa nas eleições de 28 de julho de 2025”, nas quais Edmundo González Urrutia terá sido eleito Presidente da República.

A organização sublinha ainda que a manifestação está aberta a todos os cidadãos que defendam os valores da democracia, da liberdade, dos direitos humanos e do Estado de Direito.

