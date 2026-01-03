Comunidade venezuelana convoca manifestação no Funchal após captura de Nicolás Maduro

Uma manifestação pacífica da comunidade venezuelana residente na Madeira está marcada para este domingo, 4 de janeiro, às 16h00, na Praça do Povo, no Funchal. A iniciativa é promovida pelo movimento Comando Con Vzla e pretende dar voz aos venezuelanos e luso-venezuelanos da Região.
De acordo com um comunicado enviado à comunicação social, o protesto surge na sequência da captura de Nicolás Maduro, acusado de crimes de narcotráfico e narcoterrorismo pelas autoridades norte-americanas. Os organizadores afirmam que a mobilização tem como objetivo apelar ao fim do regime que governou a Venezuela nas últimas décadas e defender o início de uma transição democrática no país.
No mesmo documento, o Comando Con Vzla refere que a iniciativa se baseia na “vontade popular expressa nas eleições de 28 de julho de 2025”, nas quais Edmundo González Urrutia terá sido eleito Presidente da República.
A organização sublinha ainda que a manifestação está aberta a todos os cidadãos que defendam os valores da democracia, da liberdade, dos direitos humanos e do Estado de Direito.
Leandro Silva era, até há bem pouco tempo, um perfeito desconhecido. Pelo menos para mim era... A única vez que me tinha cruzado com ele foi no Mercado...
A paz é um conceito amplamente debatido, no entanto, é raramente compreendido na sua dimensão. Muitas vezes, é vista apenas como a ausência de conflitos...
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, considerou hoje “prematuro” falar de eleições na Venezuela, defendendo que a prioridade dos Estados...
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou hoje que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, “pagará mais caro do que Maduro” se...
O concerto Miguel Pires Trio, previsto para hoje, em Santana, foi cancelado devido a danos na estrutura do palco.
O cancelamento foi anunciado por Miguel...
Pessoas ligadas à Venezuela responderam esta tarde a um apelo para uma manifestação pacífica, na Praça do Povo, no Funchal, para assinalar a detenção de...
O exército venezuelano reconheceu hoje a vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, como Presidente interina, anunciou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino...
A Casa do Povo de São Martinho promove hoje às 17h, um concerto de Ano Novo, que se irá realizar na Sala Multiusos assinalando o início da programação...
A presidente da associação de venezuelanos Venecom na Madeira disse que a comunidade na região vive um misto de alegria e preocupação por ver a “luz ao...
Um simples papel com uma seta à beira da estrada conduz a um dos presépios caseiros mais impressionantes da Madeira. No alto do Caminho das Voltinhas,...
Na manhã deste domingo ocorreu um despiste de um automóvel na Via Rápida, sentido Ribeira Brava- Funchal, mais precisamente na zona da Ribeira da Alforra....
A navegar com quatro mil pessoas a bordo, mais de três mil dos quais passageiros, o ‘Costa Fortuna’ chegou na manhã deste domingo ao Funchal.
O navio, da...