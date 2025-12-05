Comunidade policial despede-se de agente querido e exemplar

O desaparecimento de um conhecido agente da Polícia de Segurança Pública está a deixar a comunidade policial e muitos amigos emocionados e profundamente consternados. Na semana passada, Ilídio Pinto, operacional de elevada competência e figura muito familiar nas ruas do Funchal, morreu vítima de doença prolongada. Nas redes sociais, colegas, amigos e até cidadãos anónimos têm manifestado pesar.
Esta sexta-feira, o Comando Regional da PSP prestou homenagem ao agente, sublinhando a sua dedicação e lamentando a perda inesperada. “É algo a que todos estamos sujeitos e que nos recorda como a vida é efémera e passageira, devendo por isso ser vivida intensamente. Era isso que o Agente Principal Ilídio Pinto fazia diariamente, com a sua alegria, dedicação, boa disposição e profissionalismo. Naturalmente que choramos e lamentamos a sua morte, mas devemos recordar o nosso Pinto pela positiva, servindo-nos como exemplo a seguir”, destacou a PSP.
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
A sociedade portuguesa, marcada maioritariamente pela moral e os costumes de uma pequena burguesia recatada, sempre se norteou pelos valores da probidade...
DO FIM AO INFINITO
Se queres salvar a alma antes que a morte te leve – disse-me ele –, sejas rico ou pobre, nunca dês nada por adquirido, seja lá o que for, e jamais consideres...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
No passado pré-mediático e menos consumista da minha infância, só contávamos com ele na noite de Natal para nos deixar os presentes no sapatinho. Conhecíamos...
Vem aí uma greve geral, diz-se pelos noticiários. Parece que o governo do país quer estragar a vida a quem já tem emprego, de propósito e com requintes...
Em Portugal, a pobreza ainda existe. Esta semana houve uma recolha de alimentos doados por todos para o Banco Alimentar Contra a Fome. É ainda necessário...
SIGA FREITAS
Recentemente dei por mim a ver um humorista francês, o Paul Cabannes — vive no Brasil e fala um português com aquele veludo que nem os poetas se atrevem...
A proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2026, foi entregue na Assembleia Legislativa no passado dia 24 de novembro de 2025. Mais...
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O PS-Madeira anunciou que vai apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento Regional (ORAM) para 2026 para que o Governo avance com a construção de...
O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) denuncia “os bloqueios sistemáticos” da maioria PSD na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) que “colocam...
O presidente do CDS Madeira defendeu, ontem à noite, “a necessidade de fazer refletir na vida dos madeirenses os resultados do crescimento económico regional”....
Um triângulo na Via Rápida, na zona do Campanário alertou alguns condutores que seguiam viagem, ontem à noite, mas ao que tudo indica o objeto de sinalização...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de agitação marítima para a costa norte da Madeira e para o Porto Santo, que estará...
Os autarcas do PSD na Câmara Municipal de Machico apresentaram um voto de protesto, na reunião de vereação, pelo encerramento da Rua da Árvore durante...
Um jovem de 16 anos, despistou-se esta manhã, mais precisamente às 09h19, no cruzamento entre a Rua Conde Carvalhal e a Rua Luís Figueiroa de Albuquerque....
Pessoas que querem viajar da Venezuela desesperam face ao recente bloqueio autoimposto pelo regime, que retirou as licenças de operações de várias companhias...
Os doentes internados e os presos podem inscrever-se para voto antecipado nas eleições presidenciais de 18 de janeiro a partir de segunda-feira, e o voto...
CGTP e UGT convocaram uma greve geral para quinta-feira face ao anteprojeto do Governo de revisão da lei laboral, que está a ser debatido na Concertação...