Comunidade policial despede-se de agente querido e exemplar

    Comando da PSP publicou nota de homenagem ao agente da PSP Ilídio Pinto. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
05 Dezembro 2025
17:25
Comentários

O desaparecimento de um conhecido agente da Polícia de Segurança Pública está a deixar a comunidade policial e muitos amigos emocionados e profundamente consternados. Na semana passada, Ilídio Pinto, operacional de elevada competência e figura muito familiar nas ruas do Funchal, morreu vítima de doença prolongada. Nas redes sociais, colegas, amigos e até cidadãos anónimos têm manifestado pesar.

Esta sexta-feira, o Comando Regional da PSP prestou homenagem ao agente, sublinhando a sua dedicação e lamentando a perda inesperada. “É algo a que todos estamos sujeitos e que nos recorda como a vida é efémera e passageira, devendo por isso ser vivida intensamente. Era isso que o Agente Principal Ilídio Pinto fazia diariamente, com a sua alegria, dedicação, boa disposição e profissionalismo. Naturalmente que choramos e lamentamos a sua morte, mas devemos recordar o nosso Pinto pela positiva, servindo-nos como exemplo a seguir”, destacou a PSP.

