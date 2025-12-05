Comunidade policial despede-se de agente querido e exemplar

O desaparecimento de um conhecido agente da Polícia de Segurança Pública está a deixar a comunidade policial e muitos amigos emocionados e profundamente consternados. Na semana passada, Ilídio Pinto, operacional de elevada competência e figura muito familiar nas ruas do Funchal, morreu vítima de doença prolongada. Nas redes sociais, colegas, amigos e até cidadãos anónimos têm manifestado pesar.

Esta sexta-feira, o Comando Regional da PSP prestou homenagem ao agente, sublinhando a sua dedicação e lamentando a perda inesperada. “É algo a que todos estamos sujeitos e que nos recorda como a vida é efémera e passageira, devendo por isso ser vivida intensamente. Era isso que o Agente Principal Ilídio Pinto fazia diariamente, com a sua alegria, dedicação, boa disposição e profissionalismo. Naturalmente que choramos e lamentamos a sua morte, mas devemos recordar o nosso Pinto pela positiva, servindo-nos como exemplo a seguir”, destacou a PSP.