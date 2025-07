O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebeu hoje em audiência, no Palácio de São Lourenço, o Embaixador do Paquistão em Portugal, Muhammad Khalid Ejaz.

No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a situação geopolítica atual e a importância do incremento das relações económicas e políticas entre Portugal e o Paquistão, países que mantêm históricos e profundos laços desde há séculos e que celebraram, no ano passado, 75 anos de relações diplomáticas.

Em relação à Região Autónoma, que o embaixador visita oficialmente pela primeira vez, ambos os responsáveis trocaram impressões sobre a situação atual do turismo, as perspetivas de cooperação, sobretudo ao nível da investigação e desenvolvimento científico, e a importância da comunidade paquistanesa, que “tem dado um importante contributo para a economia regional e constitui um excelente exemplo de integração”, como reconhecido na nota de imprensa enviada às redações pelo gabinete do Representante da República.

A terminar a audiência, o responsável agradeceu o esforço do Embaixador para, através de iniciativas de cooperação económica, académica e cultural, continuar a estreitar as boas relações entre ambos os Povos.